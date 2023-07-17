Muğla'da uyuşturucu satan yabancı uyruklu kardeşler tutuklandı Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

Operasyonun adresi bu kez de Muğla oldu.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yabancı uyruklu Mohammedullah Sarwari (24) ile kardeşi Ahmadullah Sarwari’nin (23) motosikletle uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

2 kardeş tutuklandı

13 Temmuz'da şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.

Evdeki aramada 10 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan iki yabancı kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.