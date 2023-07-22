Muğla'da uyuşturucu taciri polisten kaçarken kaza yaptı Bodrum'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçmak isteyen 2 kişi, kaza yapınca yakalanırken otomobil ve evlerindeki aramada 130 gram skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira para ele geçirildi.

DHA

Uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzursuzluğu bozacak şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların zehirlenmesinin önüne geçmek isteyen ekipler bir yeni operasyon daha düzenledi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Polisin dur ihtarına uymadı

Şüphelilerin otomobille Yahşi'de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak, ihtara uymayan şüpheliler, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü.

Kaza yapıp yakalandılar

Turgutreis yoluna gelindiğinde, sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çıktı.

Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler Berkin K. ve Muhammet Yasin Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucular bulundu

Otomobilde ve şüphelilerin evlerindeki aramada satışa hazır 23 parça halinde toplam 130 gram skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.