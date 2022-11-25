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- Muğla'da uyuşturucu ticaretinden aranan firari yakalandı
Muğla'da uyuşturucu ticaretinden aranan firari yakalandı
Aranan firarilere yönelik başlatılan çalışmada, uyuşturucu satma ve sağlama suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası alan şüpheli kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 25.11.2022 - 17:57
- Güncelleme : 25.11.2022 - 18:02
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aranan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve fiziki takipte, aranan şahsın Aktaş mevkiinde ikamet ettiği bilgisine ulaşılması sonucu adrese yöneldi.
11 yıl 8 ay cezası bulunan firari cezaevine gönderildi
Düzenlenen operasyonda belirlenen adreste, hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.T yakalandı.
İHA'nın haberine göre firari, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.