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    Muğla'da uyuşturucu ticaretinden aranan firari yakalandı

    Aranan firarilere yönelik başlatılan çalışmada, uyuşturucu satma ve sağlama suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası alan şüpheli kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 25.11.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 18:02
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    Muğla'da uyuşturucu ticaretinden aranan firari yakalandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aranan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.

    Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve fiziki takipte, aranan şahsın Aktaş mevkiinde ikamet ettiği bilgisine ulaşılması sonucu adrese yöneldi.

    11 yıl 8 ay cezası bulunan firari cezaevine gönderildi

    Düzenlenen operasyonda belirlenen adreste, hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.T yakalandı.

    İHA'nın haberine göre firari, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muğla da uyuşturucu ticaretinden aranan firari yakalandı #1


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