Tüm dünyanın kanayan yarası haline gelen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Muğla'da ayrılmak isteyen eşinin peşine düşen koca, kan döktü...
Menteşe ilçesinde Akasya Sokak'ta bir kadının çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
KARNINDAN BIÇAKLANARAK KATLEDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
KATİLİ BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ ÇIKTI
Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık’ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.
3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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