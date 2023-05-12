Muğla'da vahşi cinayet: Pompalı tüfekle öldürüp yol kenarına attı Muğla'nın Milas ilçesinde bir eğlence merkezinde garsonluk yapan 36 yaşındaki Zeynep Başaran, yol kenarında pompalı tüfekle göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Katil zanlısı ise aracın kanlı koltuklarını değiştirirken yakalandı.

DHA Bir kadın daha cinayete kurban gitti.. Muğla'nın Milas ilçesinde eski hastane girişinde dün sabah saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan belirlemede göğsünden tüfekle vurularak öldüğü belirlenen kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği belli oldu Polis yaptığı araştırmada, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran olduğunu belirledi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Katil zanlısı kanlı koltuk kılıfını değiştirirken yakalandı Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ekipler, E.D.'nin cesedi yol kenarına attıktan sonra tır ile İzmir'e gittiğini belirledi. Muğla polisi, E.D.'yi İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken gözaltına aldı. Muğla'ya getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.