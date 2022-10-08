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    Muğla'da yamaç paraşütü yaparken kayalıklara düşüp öldü

    Paraşütü merkezi Babadağ'da yamaç paraşütü ile tekli uçuş yapan Rus turist Maksım Kuzım, kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.
    • 08.10.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 09:50
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    Muğla'da yamaç paraşütü yaparken kayalıklara düşüp öldü

    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, talihsiz bir olay meydana geldi.

    Rusya'dan Fethiye'ye tatile gelen 33 yaşındaki Maksım Kuzım, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı.

    Düştü

    Hazırlıklarının ardından uçuş yapan Rus turist Kuzım, kısa süre sonra kayalıklara düştü.

    Muğla'da yamaç paraşütü yaparken kayalıklara düşüp öldü

    Yaşamını yitirdi

    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine; sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

    Maksım Kuzım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken bölgenin, sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapılamadı.

    Muğla da yamaç paraşütü yaparken kayalıklara düşüp öldü #1

    Cesedi morga kaldırıldı

    Bunun üzerine Jandarma Filo Komutanlığı'ndan yardım istendi. Verilen koordinata göre havalanan askeri helikopter, Kuzım'ın bulunduğu yere geldi.

    Helikopterden sarkıtılan halata bağlanan sedyeyle çekilen Rusun cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Muğla da yamaç paraşütü yaparken kayalıklara düşüp öldü #2


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