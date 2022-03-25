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- Muğla'da yangın çıkan evinde ölü bulundu
Muğla'da yangın çıkan evinde ölü bulundu
Menteşe ilçesinde yalnız yaşayan Özgül Özdemir, evinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.
- DHA
- 25.03.2022 - 13:03
- Güncelleme : 25.03.2022 - 14:01
Muğla'nın Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde gece saatlarinde Özgül Özdemir’e ait evde yangın meydana geldi.
Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede tek katlı müstakil evi saran alevler, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özgül Özdemir'in yanmış cansız bedeniyle karşılaştı.
Bekar olduğu öğrenilen Özgül Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.