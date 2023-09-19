Muğla'da yangın paniği! Otelde çıkan yangın kontrol altına alındı Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelin odasında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almasının ardından büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

İHA

Türkiye yaz aylarında yangın paniği yaşadı.

Sıcak havaların da etkisiyle birçok noktada çıkan yangınlarda onlarca alan hasar aldı.

Öte yandna bugün Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni bir panik meydana geldi.

Yangın tüm oteli kapladı

Bodrum Ortakent Yahşi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelin odasında iddiaya göre yaşanan ufak çaplı bir patlamanın ardından yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm odayı sardı.

Ekipler olaya müdahale etti

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın hasara sebep oldu

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otelin odasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)