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- Muğla'da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu
Muğla'da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu
- 14.08.2022 - 14:42
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göltürkbükü'nde 3 gün önce gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine, karadan lazer tutuldu.
Pilotlar zor anlar yaşadı
Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı.
O anlar, helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
"Ormanlarımız yanmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz"
DHA'nın aktardığına göre bir pilota ait olduğu öğrenilen 'Firefighter_Fly' isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" denildi.