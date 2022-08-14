Muğla'da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezen helikoptere lazer tutuldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göltürkbükü'nde 3 gün önce gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine, karadan lazer tutuldu.

Pilotlar zor anlar yaşadı

Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı.

O anlar, helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Ormanlarımız yanmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz"

DHA'nın aktardığına göre bir pilota ait olduğu öğrenilen 'Firefighter_Fly' isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" denildi.