Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.782
0.55%
BTXN Coin
6.47
-5.54%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Muğla'da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezen helikoptere lazer tutuldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 14.08.2022 - 14:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göltürkbükü'nde 3 gün önce gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine, karadan lazer tutuldu.

    Pilotlar zor anlar yaşadı

    Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı.

    O anlar, helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    "Ormanlarımız yanmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz"

    DHA'nın aktardığına göre bir pilota ait olduğu öğrenilen 'Firefighter_Fly' isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" denildi.

    Muğla da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu #1

    Muğla da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu #2

    Muğla da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu #3

    Muğla da yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Huawei'nin kârı, yılın ilk yarısında yüzde 52 düştü
    Teknoloji

    Huawei'nin kârı, yılın ilk yarısında yüzde 52 düştü

    Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye güzel haber
    Futbol

    Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye güzel haber

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir