Muğla'da yaralanan paraşütçünün imdadına JAK yetişti

M.I.E bir süre uçtuktan sonra Kirme mevkisinde düşerek, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen JAK, paraşütçüyü kurtarmayı başardı. JAK'ın kurtardığı M.I.E., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş yapmak için Babadağ pistine gelen 23 yaşındaki M.I.E isimli şahıs, atlayış hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçtu.

Bir süre sorunsuz uçan şahıs, Faralya Mahallesi Kirme mevkisinde düştü.

JAK YARALIYI KURTARDI

M.I.E.'nin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

JAK tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı paraşütçü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şahsın belinde ve bacak bölgelerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.