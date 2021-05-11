Euro
10.1186
0.8%
Dolar
8.298
0.31%
Altın
489.46
0.2%
Borsa
1.452
-0.62%
Bitcoin
463.230
-4.36%
EXEN Coin
34.38
-3.10%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Muğla'da yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili ölü bulundu

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda ağaca yan yana asılı vaziyette 1'i kadın 1'i erkek 2 ceset bulundu.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili ölü bulundu

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir baz istasyonunda çalışan B.Ö., Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu mevkisinde ağaca asılı halde 2 ceset gördü, ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağaçta asılı halde bulunan 37 yaşındaki Songül O. ve ipinin kopması sonucu ağacın dibinde bulunan 45 yaşındaki Sedat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    100 METRE İLERİDE MOTOSİKLET BULUNDU

    Ekiplerin alanda yaptığı araştırmada, Sedat K. ve Songül O.'nun kullandığı tahmin edilen, olay yerine 100 metre uzaklıkta motosiklet ve kask bulundu.

    Ekiplerin incelemesinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

    Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Songül O. ve Sedat K.'nın ortadan kaybolduğu ve haber alınamadığını öğrenildi.

    Öte yandan, Sedat K.'nın Muğla'da berber olarak çalışan ağabeyi Sedayi K.'yı arayarak, Songül O. ile birlikte yan yana gömülmesini vasiyet ettiği öğrenildi.

    Muğla da yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili ölü bulundu #1

    YASAK AŞK İDDİASI

    Evli ve 2’şer çocuk sahibi olan ikilinin, uzaktan akraba oldukları, yasak aşk yaşadıkları ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürerken, yapılan ilk incelemede ikilinin intihar ettiği öğrenildi.

    Muğla da yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili ölü bulundu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir