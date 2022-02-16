Muğla'da yaşayan eski manken ölü bulundu

Bodrum ilçesinde hap alıp koltuğa uyanan mankene seslenen eşi, yanıt alamadı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise ilk müdahalesinde eski mankenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir sitede eşi ile birlikte yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Firdevs Alkan, gece alkol aldıktan sonra eve geldi.

Eski manken olduğu bilinen Firdevs Alkan, evde sakinleştirici bir hap alıp koltuğa uzandı.

EŞİNE YANIT VERMEDİ

Bir süre sonra eşinin seslendiği Firdevs Alkan, geri cevap vermedi. Durumdan şüphelenen eşi, eski mankeni uyandırmaya çalıştı fakat uyanmaması üzerine ekiplere ihbarda bulundu.

ESKİ MANKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Firdevs Alkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı haberi alarak eve gelen eski mankenin yakınları ve arkadaşları, sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından Firdevs Alkan’ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.