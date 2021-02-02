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    Muğla'da yaşayan öğretim üyesi evinde ölü bulundu

    Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selahattin Akkuş'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 14:17
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    Muğla'da yaşayan öğretim üyesi evinde ölü bulundu

    Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Selahattin Akkuş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları,  jandarmayı aradı.

    EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

    Adrese gelerek çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu. İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Jandarma, soruşturma başlattı.

    Muğla da yaşayan öğretim üyesi evinde ölü bulundu #1

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