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- Muğla'da yatarak motor kullanma pahalıya patladı
Muğla'da yatarak motor kullanma pahalıya patladı
- 23.11.2022 - 12:35
- Güncelleme : 23.11.2022 - 13:21
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde, motorsiklet üstünde yatarak motor süren şahıs, trafiği tehlikeye attı.
Akan trafikte tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca yatar vaziyette, ölüme meydan okuyarak kullandı.
O anlar cep telefonuyla kaydedildi
Sorumsuz sürücüsünün motor üzerinde yatar şekilde ilerlediğini gören bir vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi.
Görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti.
Muğla'da yatarak motosiklet kullandı VİDEO
Sürücüye 9 bin 563 TL ceza kesildi
Ekipler tarafından kısa süre içerisinde yakalanan 17 yaşındaki O.K.'nin motosikleti bağlandı.
İHA'nın haberine göre, yüzüstü yatıp kasksız olarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren gence, 9 bin 563 TL ceza kesildi.