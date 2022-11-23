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    Muğla'da yatarak motor kullanma pahalıya patladı

    Yatarak motosiklet kullanan sürücü trafiği tehlikeye attı. Polis ekipleri, 17 yaşındaki sürücünün motosikletini bağlayarak 9 bin 563 TL para cezası kesti.
    • 23.11.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 13:21
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    Muğla'da yatarak motor kullanma pahalıya patladı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde, motorsiklet üstünde yatarak motor süren şahıs, trafiği tehlikeye attı.

    Akan trafikte tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca yatar vaziyette, ölüme meydan okuyarak kullandı.

    O anlar cep telefonuyla kaydedildi

    Sorumsuz sürücüsünün motor üzerinde yatar şekilde ilerlediğini gören bir vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi.

    Görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

    Muğla'da yatarak motosiklet kullandı VİDEO

    Sürücüye 9 bin 563 TL ceza kesildi

    Ekipler tarafından kısa süre içerisinde yakalanan 17 yaşındaki O.K.'nin motosikleti bağlandı.

    İHA'nın haberine göre, yüzüstü yatıp kasksız olarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren gence, 9 bin 563 TL ceza kesildi.

    Muğla da yatarak motor kullanma pahalıya patladı #1

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    Muğla da yatarak motor kullanma pahalıya patladı #5


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