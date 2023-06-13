Muğla'da yaz yağmurlarının sebep olduğu yıldırım düşmesi yangınlara sebep oldu Yaz yağmurlarıyla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Muğla'da çıkan 28 orman yangınında, toplam 1 hektar alan zarar gördü.

DHA

Yurt genelinde yaz aylarıyla birlikte sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor.

Ülkenin birçok noktasında hakim olan sağanak yağışların ardından kentlerde su baskınları yaşırken sel faciası 2 kentte can aldı.

Halk arasında kırkikindi yağmurları olarak bilinen, yaz başı ve yaz sonu dönemde görülen gök gürültülü yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar, yangınlara neden oluyor.

28 orman yangını çıktı

Muğla’da mayıs ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı.

Yangınlarda toplam 1 hektar alan yandı.

"Ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlardır"

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut şu şekilde konuştu: