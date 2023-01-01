Muğla'da yeni yılın ilk cinayetine kurban giden adam bıçaklandı

Sabah saatlerinde gerçekleşen bıçaklama olayında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirirken saldırgan şahısı arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye saatler öncesinde yeni yıla merhaba dedi.

Yılbaşında sebebi bilinmeyen bir şekilde yaralı olarak yerde yatan şahıs ihbarı üzerine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde eekiplerin olay yerine varmasının ardından Erkut Kocaibrahimoğlu isimli vatandaşın bıçak darbesi ile yaralandığı görüldü.

Yaralı hayatını kaybetti

Ambulans ile Menteşe Devlet Hastanesine sevk edilen Kocaibrahimoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan aranıyor

İHA'nın haberine göre, bıçaklama olayının şüphelisi olduğu ileri sürülen G. isimli şahsın ise olaydan sonra firar ettiği ve şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.