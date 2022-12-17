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    Muğla'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu 

    Fethiye ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2'si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
    • 17.12.2022 - 08:45
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    Muğla'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu 

    Muğla'da Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı.

    İran uyruklu A.E., (29) ile N R., (38) ve A.Ş.'nin (36) evlerine operasyon düzenlendi.

    200 bin lira döviz ele geçirildi

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.

    3 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, polis merkezindeki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

    Muğla da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu  #1

    Muğla da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu  #2


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