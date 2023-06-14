Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını çıktı Kentte etkisini gösteren sağanak yağışların ardından düşen yıldırımlar yangına sebep olmaya devam ediyor. Bir yeni yangın da Özlüce ve Yemişendere Mahallesi arasında meydana geldi.

İHA Muğla'da yağışların ardından bir kez daha yangın paniği yaşandı. Yurt genelinde yaz aylarıyla birlikte sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkenin birçok noktasında hakim olan sağanak yağışların ardından kentlerde su baskınları yaşanırken sel faciası 2 kentte can aldı. Halk arasında kırkikindi yağmurları olarak bilinen, yaz başı ve yaz sonu dönemde görülen gök gürültülü yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar, yangınlara neden oluyor. Yıldırım sonrasında yangın çıktı Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Özlüce ve Yemişendere Mahallesi arasında yıldırımdan kaynaklı orman yangını çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan ormanlık alandaki yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin havadan ve karadan zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Ormanlık bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter karadan 2 arazöz müdahale ederken yangında 0.5 hektar alan zarar gördü.