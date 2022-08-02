Muğla'da yol verme kavgası kamerada

Köyceğiz-Gökova karayolunda seyir halince ilerleyen beyaz araç sürücüsü, siyah minibüs şoförünü darbetti.

Muğla'da Köyceğiz istikametinden Gökova kavşağına seyir halinde olan iki araç arasında, yol verme tartışması çıktı.

Kısa sürede kızışan tartışma, Gökova-Marmaris yol ayrımına yaklaşıldığında el kol hareketlerine dönüştü.

Beyaz araç tehdit etti

Beyaz araç içindeki sürücü, siyah minibüs şoförüne aracından tehditler savurarak önüne geçmek istedi.

Hareket halindeki iki araç bir süre ilerledikten sonra aracını yine sağa çeken beyaz araç sürücüsü, siyah minibüs şoförüne tekrar el ve kol hareketleri ile tehditlerini sürdürdü.

Beyaz araç sürücüsü, minibüs şoförünü darbetti

Gökova-Marmaris kavşağına gelen ikiliden beyaz araç sürücüsü, aracını sola yanaştırarak kırmızı ışıkta durdu.

İHA'nın haberine göre; araçtan inen sürücü, siyah minibüsünün kapısını açarak şoförü darberken, eşi tarafından engellendi.



