Muğla'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki baba ile kızı öldü Şehirler arası yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin kadın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan babası, hayatını kaybetti.

DHA

Baba ile kızı ölüm, Muğla’da yakaladı…

Fethiye'den Antalya'ya seyir halinde olan Arif Nas yönetimindeki 35 PK 260 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde karşı yönden gelen Gülnihal Yıldırım'ın kullandığı 35 AH 4275 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Baba olay yerinde, kızı hastanede can verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde, otomobilde yolcu konumunda bulunan 81 yaşındaki Halil Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Gülnihal Yıldırım, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan 57 yaşındaki sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Arif Nas'ı gözaltına aldı.

Nas, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.