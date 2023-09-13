Muğla'da yolculuk sırasında arka koltuğunda oturan yedek şoför genç kızı taciz etti Genç kız şehirlerarası otobüsün yedek şoförünün, camla koltuk arasından elini uzatarak kendisine dokunduğu anları cep telefonuyla kaydederek taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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DHA

Muğla’dan, 6 Eylül saat 21.30’da, otogardan şehirlerarası yolculukta bir taciz girişimi yaşandı.

Otobüsüne binen H.B., Düzce'de yaşayan ve birlikte kaldığı yengesinin yanına gelmek için yola çıktı.

Yolculuk sırasında, otobüsün yedek şoförü olduğu iddia edilen kişi, genç kızın arka koltuğuna oturdu.

Genç kızın saçlarını okşadı

Bunun ardından yedek şoför, genç kız uyuduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra koltuk ile cam arasından elini uzatarak dokunmaya başladı.

O anlar kaydedildi

Bir anda korkan genç kız, yedek şoförün kendisine dokunduğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

Şoförden şikayetçi oldu

Düzce’ye gelen genç kız, otobüsten indikten sonra yaşadıklarını yengesine anlattı.

H.B., yengesi Ş.K. ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği otobüsün yedek şoföründen şikayetçi oldu.

Genç kız, taciz anlarına ilişkin çektiği videoyu da delil olarak sundu.

Çalışma başlatıldı

Polis, ismi bilinmeyen yedek şoförün tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)