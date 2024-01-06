Muğla'da yolcusuyla kavgada yaralanan otobüs şoförü 9 gün sonra öldü Kullandığı yolcu otobüsünde yolcusuyla çıkan kavgada düşüp başını yere çarpan 64 yaşındaki Sabahattin Burçgün, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde Kocaeli'nden Muğla'ya gelen yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle şoför Sabahattin Burçgün, muavin Berkay Öztürk ve yolcu Adem Altuntaş arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Altuntaş, Burçgün ve Öztürk'ü darbetti.

Başını yere çarptı

Kavga sırasında Burçgün, düşüp, başını yere çarptı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Yalova Merkez Çınarlı Camisi imamı olan Adem Altuntaş, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Altuntaş'ın savcılıktaki ifadesinde suçsuz olduğunu, şoför ve muavinin kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Burçgün ise bugün hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)