Muğla'da yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada iki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Emin Anter Bulvarı üzerinde iş yerinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki Tugay Üncü'ye M.D.N. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Yolda savrulan genç, karayolunda aynı istikamete giden F.A. idaresindeki taksinin altında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır şekilde yaralanan Tugay Üncü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Bir dönercide çalıştığı öğrenilen Üncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

TOPRAĞA VERİLECEK

Üncü'nün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gencin Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)