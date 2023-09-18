Muğla'da yüksek kazançlı iş vaadinde bulunan çete çökertildi Sosyal medya uygulaması üzerinden mesaj yoluyla yüksek kazançlı iddia kuponu vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin 3 üyesi gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

Dolandırıcılar, her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Muğla'daki bir çete bu kez sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadinde bulundu.

Bunun ardından ekipler harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

3 şüpheli yakalandı

Çalışmaların ardından sosyal medya uygulaması üzerinden mesaj yoluyla yüksek kazançlı iddia kuponu vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik Menteşe İlçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.Ö., Ş.D., B.U. İsimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Suç unsurları bulundu

Yapılan aramalarda sanal bahisten elde edildiği değerlendirilen 34 bin 450 TL para, 5 adet cep telefonu, 2 adet di üstü bilgisayar, 3 sim kart ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)