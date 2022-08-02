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- Muğla’da, Yunanistan tarafından itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’da, Yunanistan tarafından itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilen 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 02.08.2022 - 15:27
- Güncelleme : 02.08.2022 - 16:06
Muğla’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Önceki gün, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 08.00 sıralarında harekete geçti.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler
İHA’nın haberine göre; ihbarla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.