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    Muğla’da, Yunanistan tarafından itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilen 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 02.08.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:06
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    Muğla’da, Yunanistan tarafından itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Önceki gün, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 08.00 sıralarında harekete geçti.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler

    İHA’nın haberine göre; ihbarla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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