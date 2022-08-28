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    Muğla’da, Yunanistan tarafından itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan tarafından Türk karasularına itildikleri belirlenen 64 kaçak göçmen kurtarıldı. Öte yandan, yüzerek kaçamaya çalışan 2 kaçak göçmen daha yakalandı.
    • 28.08.2022 - 17:09
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    Muğla’da, Yunanistan tarafından itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla’da kaçak göçle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Bodrum’da, Türk sularına itilen 64 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı

    . 27 Ağustos günü saat 03.28 ve 28 Ağustos günü saat 01.20’de Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, hemen harekete geçerek operasyonu gerçekleştirdi.

    Yurt dışına, yüzerek kaçmaya çalıştılar

    DHA’nın haberine göre; ekipler, yine aynı tarihlerde Hüseyin Burnu önlerinde ve Bardakçı Koyu civarında 2 kaçak göçmenin, yüzerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı.

    İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler

    Bölgeye gelen ekipler, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı.

    Kıyıya çıkarılan toplam 66 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Muğla’da, Yunanistan tarafından itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Muğla’da, Yunanistan tarafından itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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