Muğla'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı

Muğla'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 62 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı acımasız politikalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yine göçmenler ölüme terk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, gece saatlerinde kaçak göçmen ihbarıyla harekete geçti.

61 kaçak göçmen kurtarıldı

Belirtilen bölgeye ulaşan ekipler; 2 lastik botta 5'i Kongo, 3'ü Mali, 16'sı Afrika, 4'ü Togo, 1'i Güney Afrika, 8'i Filistin, 22'si Suriye ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmeni kurtardı.

2 saat sonra bir ihbar daha alındı

Öte yandan ekipler, aradan geçen 2 saatin ardından Hüseyin Burnu önlerinde 1 kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı.

5'i çocuk 17'si kadın

DHA'nın aktarımına göre; ekipler, denizdeki can yelekli Filistinli kaçak göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

2 müdahalede kurtarılan 5'i çocuk, 17'si kadın toplam 62 kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.