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    Muğla'da Yunanlıların geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı

    Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek açık denizde ölüme terk edilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
    • 20.12.2022 - 19:27
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    Muğla'da Yunanlıların geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği göçmenler için Türk Sahil Güvenlik ekipleri seferber oluyor.

    Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi sonrası bölgeye kurtarma botu gönderildi.

    58 göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

    Datça ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde yine Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Marmaris ve Datça’da kurtarılan toplam 58 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Muğla da Yunanlıların geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı #1


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