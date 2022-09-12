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- Muğla'da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı
Muğla'da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı
Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi eski asker, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
- 12.09.2022 - 14:05
- Güncelleme : 12.09.2022 - 14:24
Muğla'da Bodrum açıklarında gece devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle yüzen 4 şüpheli olduğunu fark etti.
Kaçak yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 4 şüpheli, ekiplerce bota alınırken, yanlarında bulundurdukları su geçirmez çantalar dikkat çekti.
Davalarının sürdüğü öğrenildi
Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G.'nin, FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurt dışına çıkış yasaklarının olduğu, 2 şüphelinin ise aranmasının bulunduğu belirtildi.
Eski asker oldukları öğrenildi
Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alınırken, eski asker oldukları öğrenildi.
DHA'nın haberine göre soruşturma sürüyor.