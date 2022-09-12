Muğla'da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı

Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi eski asker, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Muğla'da Bodrum açıklarında gece devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle yüzen 4 şüpheli olduğunu fark etti.

Kaçak yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 4 şüpheli, ekiplerce bota alınırken, yanlarında bulundurdukları su geçirmez çantalar dikkat çekti.

Davalarının sürdüğü öğrenildi

Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G.'nin, FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurt dışına çıkış yasaklarının olduğu, 2 şüphelinin ise aranmasının bulunduğu belirtildi.

Eski asker oldukları öğrenildi

Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alınırken, eski asker oldukları öğrenildi.

DHA'nın haberine göre soruşturma sürüyor.