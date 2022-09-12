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    Muğla'da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı

    Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi eski asker, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
    • 12.09.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 14:24
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    Muğla'da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı

    Muğla'da Bodrum açıklarında gece devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle yüzen 4 şüpheli olduğunu fark etti.

    Kaçak yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 4 şüpheli, ekiplerce bota alınırken, yanlarında bulundurdukları su geçirmez çantalar dikkat çekti.

    Davalarının sürdüğü öğrenildi

    Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö., S.G., E.Ö. ve E.G.'nin, FETÖ/PDY davalarının devam ettiği, yurt dışına çıkış yasaklarının olduğu, 2 şüphelinin ise aranmasının bulunduğu belirtildi.

    Eski asker oldukları öğrenildi

    Karaya çıkarılan 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alınırken, eski asker oldukları öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre soruşturma sürüyor.

    Muğla da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı #1

    Muğla da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı #2

    Muğla da yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 eski asker yakalandı #3


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