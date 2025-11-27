Abone ol: Google News

Muğla'da zehirlenme şüphesi: 18 yaşındaki genç kız öldü

Muğla'da evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 18 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 08:01
  • Muğla'da, tavuk yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur T. hayatını kaybetti.
  • Diğer iki kardeşin tedavisi Fethiye Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur T. (18), F.T. (10) ve R.T. (12), Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Neslinur T., ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

F.T. ve R.T'nin tedavisi ise Fethiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Ekipler evde inceleme gerçekleştirirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

