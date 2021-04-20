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    Muğla'da Zeynep'i öldüren boksörün cezası

    Muğla'da Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 15:32
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    Muğla'da Zeynep'i öldüren boksörün cezası

    Muğla'da, kız arkadaşı 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Ayrıntılar geliyor..

    Muğla da Zeynep i öldüren boksörün cezası #1

    Muğla da Zeynep i öldüren boksörün cezası #2

    Muğla da Zeynep i öldüren boksörün cezası #3

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