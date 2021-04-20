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Muğla'da Zeynep'i öldüren boksörün cezası
Muğla'da Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
- 20.04.2021 - 15:32
Muğla'da, kız arkadaşı 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra 37 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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