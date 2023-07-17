Muğla’daki dolum tesisinde patlama: İş yeri sahibi baba ile oğlu tutuklandı Hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde çalışan 25 yaşındaki genç kadının yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin incelemeler sürerken, gözaltına alınan iş yeri sahibi baba ile oğlu tutuklandı. Bu arada tedavi altına alınan diğer işçinin de sağlık durumu ciddiyetini koruyor…

DHA Korkunç son, çok severek gittiği iş yerinde onu buldu… Henüz 25 yaşındaydı. Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde çalışıyordu. O tesiste önceki gün saat 09.00 sıralarında patlama oldu… 1 yıllık evliydi, patlama sonu oldu... Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nur Hayat Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Nur Hayat’ın bir yıl önce İsmail Karataş ile evlendiği öğrenildi. Gaz kaçağı Bu arada vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen yaralılardan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede ise patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi. Baba ile oğlu tutuklandı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Ali Babur (63) ile oğlu Akın Babur (30), gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ile oğlu, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.