Muğla'daki kaplıca su altında kaldı

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları, gölün taşmasıyla su baskınına uğradı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi.

DÜNYACA ÜNLÜ SULTANİYE KAPLICASI SU ALTINDA

İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olduğu belirtilen Sultaniye Kaplıcaları, gölün taşması ile su altında kaldı.

Kaplıcalarda bulunan belediye tesisleri ve çamur banyosu suyla kaplandı.

İlçe merkezinde de Köyceğiz Gölü'nün yağışlarla beraber taşmasıyla, göl kenarında bulunan bazı işletmelerin eşyaları da sular altında kaldı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, taşkınları yerinde inceledi. Köyceğiz Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiği öğrenildi.