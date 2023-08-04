Muğla'daki kazada kopan bacak yerine dikilemedi Yaya geçidinde otomobil çarpmasıyla elektrik direğine sıkışan Oğuz Özbek'in bacağı koptu. Hastaneye kaldırılan Özbek'in bacağı yerine dikilemezken sürücü serbest bırakıldı.

DHA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilerleyen 48 YH 314 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut, direksiyon kontrolünü yitirdi.

Otomobil, yaya geçidindeki Oğuz Özbek'e çarpıp sürükleyerek, yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdı.

Kazada bacağı koptu

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağı kopan Özbek, ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Parçalanan bacak yerine dikilemedi

Kopan sol bacağı parçalandığı için yerine dikilemeyen Özbek'in, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Turgut, emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.