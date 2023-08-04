DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilerleyen Ferdi Yıldız yönetimindeki 48 UU 058 plakalı ile Şeyma Adıktil yönetimindeki 48 ALK 443 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada Adıktil ile arkasındaki Ayşe Akçin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe Akçin kurtarılamadı. Adıktil'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü kurtarılamadı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ferdi Yıldız, polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada #1
Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada #2
Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada #3
Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada #4
Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada #5
Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada #6