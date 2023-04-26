Muğla'daki ormana parça ve tam halde tavuk döküldü Milas ilçesinde ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce paketler halinde tam ve parçalanmış tavuk döküldü. Ekipler çalışma başlattı.

İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler ormana tavuk bıraktı.

Paketli bütün ve parça tavuklar hem hayvanseverlerin hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Çöpe atılan tavukların Milas Geçici Hayvan Barınağı’ndaki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilebileceğini belirten hayvanseverler, şu ifadeleri aktardı;

Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz.

Çalışma başlatıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.