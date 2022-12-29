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    Muğla'daki otogarda çuvallar içinde sahipsiz et bulundu

    Menteşe'de otogarda kaynağı ve sahibi belli olmayan 256 kilogram kanatlı havyan eti ele geçirildi.
    • 29.12.2022 - 21:34
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    Muğla'daki otogarda çuvallar içinde sahipsiz et bulundu

    Muğla'da görenleri hayrete düşüren bir olay meydana geldi.

    Menteşe otogarına gelen şehirler arası bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda et bulunduğu ihbarı sonrası yolcu otobüsünde Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aram yapıldı.

    256 kilo kanatlı hayvan eti bulundu

    İHA'nın haberine göre aramada menşei belli olmayan 256 kilo kanatlı hayvan eti ve 52 kilo iç yağ olmak üzere toplam 308 kilo hayvansal ürün ele geçirildi.

    Etler imha edildi

    Söz konusu ürünler Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından katı atık depolama tesisinde imha edildi.

    Konuyla ilgili yasal süreç başlatılırken, ilgililere cezai işlem uygulandığı açıklandı.

    Muğla daki otogarda çuvallar içinde sahipsiz et bulundu #1

    Muğla daki otogarda çuvallar içinde sahipsiz et bulundu #2

    Muğla daki otogarda çuvallar içinde sahipsiz et bulundu #3



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