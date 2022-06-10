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    Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı

    Kentin turistlik mahallesi Dalyan'da önceki gün çıkan sazlık yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı ortaya çıktı.
    • 10.06.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 09:46
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    Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı

    Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

    İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi.

    3 şüpheli gözaltına alındı

    Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü.

    Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

    Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı.

    Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı #1

    Birbirlerinin kamışlarını yaktılar

    3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

    DHA’nın haberine göre şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi.

    Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı #2

    Yangın çıkarıp, selfie yaptı

    Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

    Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı #3


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