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- Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı
Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı
- 10.06.2022 - 08:57
- Güncelleme : 10.06.2022 - 09:46
Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi.
3 şüpheli gözaltına alındı
Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı.
Birbirlerinin kamışlarını yaktılar
3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi.
DHA’nın haberine göre şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi.
Yangın çıkarıp, selfie yaptı
Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.