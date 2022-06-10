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Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı

Muğla’daki sazlıkta yangını çıkaran 3 şüpheli yakalandı

Kentin turistlik mahallesi Dalyan'da önceki gün çıkan sazlık yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı ortaya çıktı.