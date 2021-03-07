Muğla'daki servis minibüsü kazasında 6 yaralı

Bir otomobille servis minibüsünün çarpışmasının ardından aynı aileden 6 kişi ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi Kapraklar mevkisinde kaza meydana geldi.

Soner Genek yönetimindeki 48 YA 927 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Şahin Karataş'ın kullandığı 48 S 5130 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

6 YARALI

Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan Feride Genek (27), Ceren Genek (15), Cevat Genek (16), Sinem Genek (11) ve İsmail Genek (1) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.