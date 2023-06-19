Muğla'daki Sevgi Ağı cinayeti: Kızı ve damadı tutuklandı Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren damadı ile kadının kızı olan eşi, sevk edildikleri adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Korkunç cinayet, Muğla’nın Datça ilçesinde işlendi…

58 yaşındaki Sevgi Ağı ile kızı Özlem Tutlu ve işsiz damadı Ali Murat Tutlu arasında, önceki gün bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Boğazını kesti, 8 bıçak darbesi vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine damat Tutlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sevgi Ağı'nın boğazını kesti, sonrasında 8 bıçak darbesiyle çeşitli yerlerinden yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sevgi Ağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kızı ile damadı tutuklandı

Ağı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu, çıkarıldıkları mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.