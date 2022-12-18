Muğla'daki tarlada erkek cesedi bulundu

Menteşe ilçesindeki tarlada erkek cesedi bulunması üzerine ekipler olay yerine gitti. Cesedin kimliği belirlenirken, haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

Bir tarla içerisinde bulunan barakanın önünde erkek cesedi bulundu.

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği tespit edildi

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, bulunan kişinin belediyeden emekli 56 yaşındaki Recep Çalışır olduğu tespit edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çalışır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Çalışır'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Şahsın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.



