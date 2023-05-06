Muğla'daki yangında can veren anne ve oğlu toprağa verildi

İHA
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında anne ve oğlu can verdi.
Yangında hayatını kaybeden Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen bugün Çomakdağ Kızılağaç Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yaralıların tedavisi sürüyor
Cenaze törenine; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle sakinleri, Dağdelen ailesinin akrabaları ve sevenleri katıldı.
Yangında 75 yaşındaki P.D. ile yaşamını yitiren Nurten Dağdelen’in kızı 17 yaşındaki P. D. ise yaralanmıştı. Yaralıların tedavileri devam ediyor.