Muğla'daki yangında can veren anne ve oğlu toprağa verildi Milas ilçesinde çıkan yangında can veren Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen gözyaşları ile defnedildi.

İHA Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında anne ve oğlu can verdi. Yangında hayatını kaybeden Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen bugün Çomakdağ Kızılağaç Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaralıların tedavisi sürüyor Cenaze törenine; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle sakinleri, Dağdelen ailesinin akrabaları ve sevenleri katıldı. Yangında 75 yaşındaki P.D. ile yaşamını yitiren Nurten Dağdelen’in kızı 17 yaşındaki P. D. ise yaralanmıştı. Yaralıların tedavileri devam ediyor.