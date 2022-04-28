Muğlalı mağdur, dolandırıcılara 678 bin TL kaptırdı

Polis-savcı kılığında kandırdıkları bir kişiyi zarara sokan 4 kişi, polis takibi sonucu yakalandı.

Muğla Milas'ta yaşayan bir şahsı hedef alan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 1 ayın sonunda 3 farklı banka hesabı üzerinden 678 bin lira kazanç sağladı.

Son işlemin ardından dolandırıldığını fark eden mağdur polisin yolunu tuttu.

3 ilde operasyon: 4 şüpheli yakalandı

Mağdurun ifadesi doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. 3 aylık teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda olayla ilgili 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler; İstanbul, Kırklareli ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre ifade işlemleri tamamlanan ve Milas Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ve savcıyım deyip, 678 bin lirasını aldılar