Muğla'nın Milas ilçesinde yine orman yangını çıktı Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Sıcak havalar, orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Muğla'nın Milas ilçesinde dünün ardından bugün de Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevleri gören 112'yi aradı Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale sürüyor Bölgeye geçen ekipler, yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.