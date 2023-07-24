AA
Sıcak havalar, orman yangınlarını da beraberinde getirdi.
Muğla'nın Milas ilçesinde dünün ardından bugün de Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Alevleri gören 112'yi aradı
Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Karadan ve havadan müdahale sürüyor
Bölgeye geçen ekipler, yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.