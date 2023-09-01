Muğla'ya duruşma için giden avukat hayatını kaybetti Duruşma için Bodrum'a giden avukat, bir restoranda otururken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan avukat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki restoranda panik anları yaşandı.

Arkadaşları ile buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı, bir çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı. O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı.

Yaşamını yitirdi

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevikdal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çevikdal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Duruşmayı takip etmek için geldi

Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için geldiği öğrenildi. Çevikdal’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.