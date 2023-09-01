Muğla'ya duruşma için giden avukat hayatını kaybetti

DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki restoranda panik anları yaşandı.
Arkadaşları ile buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı, bir çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı. O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı.
Yaşamını yitirdi
İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevikdal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çevikdal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Duruşmayı takip etmek için geldi
Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için geldiği öğrenildi. Çevikdal’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.