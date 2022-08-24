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    Muğlu'da sağanak yağmur etkili oldu

    Muğla’nın Milas ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • 24.08.2022 - 14:40
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    Muğlu'da sağanak yağmur etkili oldu

    Muğla Milas'ta kısa süreli etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Milas bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.

    Milas için bugün ve yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken; gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olunması isteniyor.

    Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı

    Meteoroloji’den yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

    İHA'nın haberine göre gün ortasında başlayan ve kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, kırsalda da hayatı olumsuz etkilendi.

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