Muhafız Alayı'nda görevliyken ihraç edilen astsubay teslim oldu

Muhafız Alayı'nda görevliyken ihraç edilen astsubay teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan görev yaparken KHK ile astsubaylıktan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Yıldırım, Konya’da tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli astsubay Mehmet Yıldırım, darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildi.

Ardından Yıldırım hakkında Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

KONYA’DA TESLİM OLDU

Yıldırım, 7 Nisan günü Konya'da Feridiye Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Ardından Terörle Mücadele Şubesi'nce sorgusu yapılan Yıldırım, SEGBİS ile katıldığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.

İHRAÇ POLİS DE TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis memurluğundan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Aydın da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Nisan günü gözaltına alındı.

Aydın, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.