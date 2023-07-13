Muhammet Nur Kasadar'ın cinayetinde korkunç detay: Fidyeyi öldürdükten sonra istedi Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Şüpheli, fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini itiraf etti.

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İHA

Türkiye, İstanbul'da yaşanan cinayeti konuşuyor...

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammet Nur Kasadar, Bayrampaşa ilçesinde ekipler tarafından ölü bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Yapılan incelemelerde ortaya çıkan ayrıntılar ise adeta kan dondurdu.

Önce öldürdü sonra fidye istedi

Ailenin eski bir çalışanı olan Hakan Ö., poliste verdiği ifadesinde, işlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı.

Mustafa Kasadar'ı iple boğarak öldürdükten sonra, banyoda parçalara ayırdığını ve iki ayrı derin dondurucuya koyduğunu anlatan Hakan Ö.'nün, daha sonra aileyi arayarak fidye istediği öğrenildi.

"Kendime geldiğimde öldüğünü fark ettim"

10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan Hakan Ö.'nün, "Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı." dediği öğrenildi.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö., "Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim."

Adliyeye sevk edildi

Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.'nün "Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı." dediği belirtildi.

Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Kasadar Ailesi, kaçırılan oğulları için 11 Temmuz polise başvurdu.

Baba Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.

Ekipler ise harekete geçti ve aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi.

Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti.

Şüphelinin, daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi.

Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada, talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.