Müküs Çayı'na düşen hemşire 39 gündür bulunamadı

Piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda 39’uncu güne girildi.

Siirt’in Pervari Sağlık Müdürlüğü’nde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Timurtaş, kurtarılamadı.

39 gündür aranıyor

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 39 gündür devam ediyor.

130 kişilik ekip çalışıyor

Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip görev alıyor.

Ağalık ve kayalık alanlar kontrol ediliyor

Yaklaşık 30 kilometrelik mesafede su altı ve üstü arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Müküs Çayı ile çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği bölgelerde su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları da kontrol ediyor.