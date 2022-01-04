Muradiye'de odunluk alevler içinde yandı

Bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın maddi hasarlara yol açtı.

Van'ın Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yangın meydana geldi.

ODUNLUK ALEV ALDI

Bir evin odunluğunda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkış nedeni bilinmeyen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



